◇セ・リーグ巨人12―2ヤクルト（2025年8月7日東京D）先発野手全員の今季最多18安打、今季最多タイの12得点。敵地でDeNAを粉砕した巨人の阿部慎之助監督（46）は「こういう大味な試合のあとのほうが大事だから、みんな忘れて明日もう一回頑張ってほしいなと思います」と短い言葉に全ての思いを込めた。今季6度目の対戦となった相手先発右腕・ジャクソンに対し、初回にキャベッジ、リチャードの適時打で3点先取。打者8人