「中日２−３広島」（８日、バンテリンドーム）広島が延長の末に中日に競り勝ち、４位に再浮上した。延長十一回に坂倉の二塁打から１死三塁の好機を作ると、二俣の打席で中日・マルテが暴投。代走・羽月が生還して勝ち越した。若鯉が躍動した。７月２８日に支配下昇格を果たしたばかりの前川が「８番・二塁」でプロ初スタメン。二回１死二、三塁でマラーから左中間への決勝２点適時二塁打を放ち、ガッツポーズを見せた。「