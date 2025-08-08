中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が8日、電話会談しました。中国国営メディアによりますと、プーチン氏は習氏との電話会談の中でウクライナ情勢や最近のアメリカとの接触について説明しました。これに対して習氏は、「アメリカとロシアが接触を維持し、関係を改善してウクライナ情勢の政治的解決を進めることを楽観している」と歓迎し、和平に向けた対話を促していく考えを示したということです。また、両首脳は「中