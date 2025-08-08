落語家桂文珍（76）が8日、大阪・なんばグランド花月で「吉例88独演会」を行った。毎年8月8日に行う独演会は43回目。時事ネタを取り込む枕では、トランプ関税を題材に大阪のおばちゃんの会話形式で「トランプさんはなんで、関税であんな偉そうに言うの？赤澤さんがたいへんやんか」とぼやくと、「なんで、あんな偉そうに言うの？」と質問すると、「トランプやけどハートがないの」と爆笑を奪った。文珍は古典落語「粗忽（そこ