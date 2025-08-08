吉本興業は8日、より良いコンテンツ制作へ向けた「プロダクションマナービデオ」を9月から導入することを発表した。公式サイトでの発表文で「弊社は、自社で制作する映像や番組、大型ライブ、ツアーなどのコンテンツについて、出演者を含む社内外のスタッフが気持ちよく働き、お客さまにより楽しんでもらえるコンテンツを制作することを目指し、『プロダクションマナービデオ』を9月より導入しますのでお知らせします」と明かした