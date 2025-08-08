おいしくるメロンパンの新曲「群青逃避行」のMVが、8月12日21時にプレミア公開される。 （関連：おいしくるメロンパン 峯岸翔雪、ハンブレッダーズ でらし……印象的なライブパフォーマンスで沸かすベーシストたちに注目） 本楽曲は、おいしくるメロンパンが今までも多く描いてきた“海”をテーマにしたサマーチューン。MVはメンバーとともに逃避行しているような、楽曲からも伝