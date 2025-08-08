福岡県警うきは署は8日、久留米市田主丸町の住民が警察官の名乗る偽電話詐欺に遭い、通帳などをだまし取られて現金を引き出される被害に遭ったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、被害者宅固定電話に同日正午ごろ、警察官を名乗る人物から不審な電話があった。電話は「カードを偽造されている。金融庁の者をそちらに向かわせる」という内容。自宅を訪れた相手に通帳とキャッシュカードを渡し、その後、現金を引