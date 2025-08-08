ティファニーは8日、アジア最大の旗艦店『ティファニー 銀座』の4階に日本初のブルー ボックス カフェ『Blue Box Café by Natsuko Shoji』をオープンさせました。■日本初の『ブルー ボックス カフェ』ブランドの豊かな伝統にインスパイアされた『ブルー ボックス カフェ』は、美食とクラフトマンシップから生まれたメニューとティファニーの世界を楽しむことができます。唯一無二の食体験を演出し、ティファニーの文化を発信