■FIBAアジアカップ2025日本 70ー78 イラン（8日、サウジアラビア・ジッダ）バスケットボールのアジア最強国決定戦『FIBAアジアカップ2025』のグループリーグで、男子日本代表は（世界ランク21位）はイラン（同28位）に70−78で敗れ、1勝1敗となった。日本は10日に決勝トーナメント進出をかけ、グアムとの一戦に臨む。この日のスタメンは第1戦のシリア戦と同じテーブス海（26）、富永啓生（24）、馬場雄大（29）、吉井裕鷹（27）