気象台は、午後10時9分に、洪水警報を由利本荘市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・由利本荘市に発表 8日22:09時点秋田県では、9日昼前まで土砂災害に警戒してください。沿岸では、9日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mmピーク時間8日夜遅く■能代市□大雨警報・土