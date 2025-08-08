明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆あなたのいいかげんな態度が周囲の反感を買いそう。説明不足になりがちなので、なるべく会話を増やしましょう。B型の運勢……★★★★★心機一転、フレッシュな気持ちになれる一日。見るものすべてに感激してしまう等、感受性も高まっています。今日は夜に映画を観ると良いです。O型の運勢……★★★★☆