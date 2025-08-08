石破総理は、韓国の李在明大統領と今月下旬に日本で会談する方向で調整に入ったことが関係者への取材で分かりました。李大統領は25日にアメリカでトランプ大統領と会談する予定で、日本政府関係者によると、この訪米に合わせて日本を訪問し、石破総理と会談する方向で調整に入ったということです。実現すれば李大統領にとって初めての日本訪問となります。日本政府関係者は「李大統領はトランプ大統領との初会談に臨む前に、日本を