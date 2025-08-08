11回広島1死三塁、打者二俣のとき、中日・マルテの暴投をはじいた捕手石伊がボールを追うが、決勝点を許す＝バンテリンドーム広島は2―2の延長十一回1死三塁から相手の暴投で勝ち越した。前川が2安打2打点の活躍。先発の高は7回無失点と好投し、栗林が10セーブ目を挙げた。中日は九回に細川の2ランで追い付いたが、5番手のマルテが乱れた。