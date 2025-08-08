長崎は９日、被爆８０年の節目となる「長崎原爆の日」を迎える。長崎市の平和公園で開かれる市主催の平和祈念式典には、被爆者や遺族、石破首相をはじめ、米国やロシア、イスラエルなど９５か国・地域の代表が参列する予定だ。「日本原水爆被害者団体協議会（被団協）」が昨年１２月、ノーベル平和賞を受賞し、被爆者の証言の力が注目された。一方、全国の被爆者は３月末時点で１０万人を下回った。長崎市の爆心地公園では８