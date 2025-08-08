炭酸飲料の定番である三ツ矢サイダーシリーズに、トロピカルフルーツ果汁を使った「三ツ矢南国トロピカルMIX」が2025年8月5日(火)からの期間限定で登場しています。パイナップル、マンゴー、パッションフルーツ、リンゴ果汁の甘酸っぱい味わいを楽しめるとのことで、どんな炭酸飲料になっているのか飲んで確かめてみました。『三ツ矢南国トロピカルMIX』8月5日発売https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2025/pick_072