水辺のレジャーを楽しむ人が増える一方で、注意が必要となる水難事故。新潟県内でも川で小学2年の男子児童が死亡する事故が発生している。事故があった場所で、その危険性について専門家を取材した。 ■小学2年の男児が五泉市の川で死亡 7月20日午後4時すぎ、新潟県五泉市赤羽の早出川で新潟市東区の小学2年の男児（7）が川の中に沈んでいるのを、1人で泳いでいた20代男性が発見し、救助した。男児は意識不明の状態で新