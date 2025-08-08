※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。■これまでのあらすじ妻に対する冷たい態度や心ない言葉が続き、ついに限界を迎えた妻は実家へ戻ります。母と妹に諭された夫は自らの非を深く反省し、「2人を愛している」と妻に謝罪。妻は、再び裏切られたら即離婚という条件つきで関係修復を受け入れますが、かつての家には戻り