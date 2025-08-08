8月2日と3日に新潟県長岡市で開かれた『長岡まつり大花火大会』。土日開催となり、会場は多くの人でにぎわいを見せ、有料観覧席約34万席は完売した。長岡の夜空を彩った大輪の花に訪れた人は魅了されていた。 ■長岡まつり大花火大会 迫力ある花火が観客を魅了！ 2日間で約34万席用意された有料観覧席のチケットが全て完売した『長岡まつり大花火大会』。会場は打ち上げ開始の1時間前には満席に近い状態となり、多くの観客が花