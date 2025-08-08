8月8日の新潟県内は大気の状態が非常に不安定となり、所々で雨雲が発達しました。引き続き、9日明け方にかけて土砂災害に注意が必要です。 上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定になった県内。5日の降り始めからの総雨量は佐渡市羽茂で415ミリ、村上市三面で275ミリなどとなりました。8日朝、非常に激しい雨が降った村上市を走る羽越線では線路上に土砂が流れこみ、上下線の一部区間で一時運転を見合わせる事態に。一方、7