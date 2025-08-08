今田耕司（59）が8日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。笑点メンバーの娘と「飲んだことある」と明かした。この日のゲストは落語家の林家たい平。オープニングでアシスタントの良原安美アナウンサーがこの日の放送メニューを紹介すると、今田は「いやあたい平さん、ありがたいわあ」とたい平の出演に感謝。さらに「娘さんと、俺飲んだことあるもんね。娘さんがTBSの社