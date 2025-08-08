超特急の全国4都市アリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」に密着したライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE：VE（リ・イブ）』が、11月7日より全国公開されることが、メンバーを「列車」、ファンを「8号車」と呼ぶ超特急にとって大切な数字「8」が並ぶ「8月8日」に発表された。【動画】アリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」に密着！映画化決定告知動画メインダンサー＆バックボー