※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ芹と会うたびに嘘をつく夫に不信感を募らせた妻は、ついに離婚を宣言します。かつて夫は芹に好意を抱いていたものの、それが勘違いだと気づき、交際3ヶ月で妻と婚約。当時、芹から2人きりの飲みに誘われても応じることはありませんでした。夫の結婚が決まると芹の誘いは止み、やがて彼女も結婚。すべてが落ち着いたように