『娘の友だちは放置子？』（エェコ/KADOKAWA）『娘の友だちは放置子?』 1話を読む夏休み、毎日家に突撃してきて居座る、小学生の娘・チヨの友人キミちゃん。え、もしかして依存されてる!? これは、非常識な言動の「放置子」の親と対峙した、とある母の記録。ある金曜日、娘と夜のコンビニ散歩から帰る途中、前方を裸足で駆けていく女の子が…。「キミちゃんだ！」と驚く娘の声を聞いた母は、急いで彼女を追いかける。「夜に裸足