シンガーソングライターの優里の、シャツ姿が話題を呼んでいる。優里は８日に更新した自身のインスタグラムで「ボーリングシャツ！」と投稿し、帽子にサングラス、ズボンにスニーカーでの様子をアップした。この投稿に「かっこいい」「服装どタイプ」「大人のおしゃれって感じ」「キャップとも合ってる！」などの声が寄せられた。