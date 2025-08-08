卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第２日（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子シングルス１回戦が行われ、世界ランク９位の大藤沙月（ミキハウス）は、同４１位のチ・ミンヒョン（オーストラリア）に３―０で快勝した。「楽しんで試合をできた。楽しみの点数は１００点。（プレー）は１００％ではないが、今出せることは出せた」と振り返った。第１ゲーム（Ｇ）は一時４―６とビハインドとなるも、８―７と逆転すると、そのまま