バレーボールの大同生命ＳＶリーグ男子初代王者・サントリーと、イタリア１部リーグ・セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者・ペルージャのエキシビションマッチ「ワールドチャレンジシリーズ」（１０月７〜８日、東京・有明アリーナ）の開催発表会見が８日、都内で行われた。登壇したサントリーの栗原圭介ＧＭは「１月にペルージャとパートナーシップ契約を結んだ一環で、欧州王者を迎え、クラブ最高峰の舞台として開催する。単なるエ