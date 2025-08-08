◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦横浜５−０敦賀気比（８日・甲子園）センバツ王者・横浜（神奈川）が５―０で敦賀気比（福井）に完封勝利を収め、２回戦進出を決めた。背番号１の奥村頼人（３年）は４番・左翼でフル出場。初回の攻撃では、チーム２点目となる犠飛を放った。５回の守備では、１死満塁の場面で左飛を捕球し、本塁へ１バウンドのストライク送球。本塁封殺でピンチを脱出し、先発・織田翔