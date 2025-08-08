◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―３広島＝延長１１回＝（８日・バンテリンドーム）中日は、延長１１回に勝ち越しを許し、連勝を逃した。２―２の延長１１回。マルテが先頭の坂倉に中堅への二塁打でいきなりピンチを背負うと、犠打で三塁に。続く二俣への初球を暴投し、勝ち越しを許した。これが決勝点となった。４番・細川の起死回生のアーチも勝利には結びつかなかった。２点を追う９回１死二塁。森浦の初球を完璧に捉えた。