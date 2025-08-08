【FIBAアジアカップ2025】イラン代表 78−70 日本代表（日本時間8月8日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】富永啓生、超美麗・3Pショットにアリーナ騒然アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）は8日、FIBAアジアカップ2025のグループフェーズ2節でイラン代表と対戦。富永啓生が22得点を上げる活躍を見せたが、第4クォーターに痛恨の5ファウルで退場に。チームは競り負け、決勝トーナメント進出は最終戦の