世界的アクションスターのジャッキー・チェンさんが、映画『ベスト・キッド：レジェンズ』の公開初日（8月29日）に来日することが決定。30年ぶりに日本で初日舞台挨拶に出席することが発表され、2日間で11回の舞台挨拶を行う最多記録に挑戦するということです。全世界で大ヒットを記録した映画『ベスト・キッド』シリーズ。1985年に日本で公開されたオリジナルの『ベスト・キッド』は、高校生ダニエル（ラルフ・マッチオさん）が、