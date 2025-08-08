米１０年債利回りは４．２６０％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:36）（%） 米2年債 3.742（+0.014） 米10年債4.260（+0.010） 米30年債4.836（+0.010） ドイツ2.671（+0.041） 英国4.573（+0.026） カナダ3.374（-0.018） 豪州4.247（+0.005） 日本1.485（+0.005） ※米債以外は10年物