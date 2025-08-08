ドル円のピボットは１４７．４４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:44現在） ドル円 現値147.72高値147.89安値146.72 149.34ハイブレイク 148.61抵抗2 148.17抵抗1 147.44ピボット 147.00支持1 146.27支持2 145.83ローブレイク ユーロ円 現値172.05高値172.25安値171.37 173.29ハイブレイク 172.77抵抗2 172.41抵抗1 171.89ピボット 171.53支持1