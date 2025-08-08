マネジメント／レーベル「BMSG」のCEOを務めるラッパーのSKY-HIが、最新曲「At The Last」の“ワンショット＆ワンテイク”ビデオを公開した。【写真】『THE LAST PIECE』への想いを語るSKY-HI「At The Last」は、今年リリース予定のアルバム『Succese Is The Best Revenge』に向けたシングル第5弾で、BMSGとTBSによるボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』のテーマ曲。プロデューサーにRyosuke "Dr.R" Sakai、作曲