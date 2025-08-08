中国メディアの九派新聞や瀟湘晨報によると、広東省清遠市の南部の一部地域は5日、24時間降水量が100〜250ミリに達するレベルの「大暴雨」に見舞われて河川が氾濫し、開業して間もない水上エンターテインメント・スポーツセンターでは、一部の水上施設が流されるなどの被害が出た。同センターは3日前に開業したばかりだった。関係者によると、流された施設は6日時点で回収済みだが、営業再開日は未定だという。（翻訳・編集/柳川）