【モデルプレス＝2025/08/08】アーティスト／プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。8月8日、BMSG公式YouTubeチャンネルにてEp.07が配信され、4次審査を通過した参加者が全員発表された。【写真】BMSG新オーディション4次審査通過者発表の様子◆「ラスピ」4次審査進出者14人全員