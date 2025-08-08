【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■新曲「NINE LIVES」は、クールでグルーヴィーなダンスミュージックに超特急らしいユーモアや遊び心を散りばめた一曲！ 超特急が9月24日に22枚目シングル「NINE LIVES」をリリース、新アーティスト写真も公開した。 ニューシングル「NINE LIVES」のテーマは“Cat has NINE LIVES.”「猫に九生あり」という困難な状況を何度も乗