【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比52銭円安ドル高の1ドル＝147円60〜70銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1646〜56ドル、172円01〜11銭。米長期金利が上昇傾向となり、日米の金利差拡大が意識され、円を売ってドルを買う動きが優勢となった。