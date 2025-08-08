東洋建設 [東証Ｐ] が8月8日大引け後(21:35)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来90円としていた26年3月期の年間配当を見送る方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに関して、現時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応