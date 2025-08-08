書類送検された校長について説明する横浜市教育委員会の幹部職員ら＝８日午後、市役所電車内で女性のスカートの中を撮影したとして、横浜市教育委員会は８日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、市立富岡東中学校の男性校長（６５）＝再任用＝が神奈川県警に書類送検されたと明らかにした。市教委の聞き取りに「魔が差した」と説明している。書類送検は７日付。市教委によると、校長は６月１３日午後２時ごろ、東京都内