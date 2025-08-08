自民党の両院議員総会であいさつする石破首相（左）と菅副総裁（右）ら＝８日、東京・永田町の党本部８日の自民党両院議員総会は先月末の「懇談会」とは異なり、議決権を伴う正式協議の場。東京・永田町の党本部は緊張感に包まれた。「衆院選、東京都議選、参院選３連敗」の石破茂首相（党総裁）に対し、神奈川県関係議員は「責任を取るべきだ」などと懇談会に続いて退陣を要求。「参院選の総括が先」とする首相とは平行線のまま