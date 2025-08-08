俳優の菅野美穂さん（47）が8日、都内で行われた映画『近畿地方のある場所について』の初日舞台挨拶に登壇。自身に起きた“オモロ怖い”エピソードなどを語りました。映画は、突然行方不明となった雑誌編集者の失踪事件を巡り、近畿地方の“ある場所”の謎に迫るミステリー作品。事件を調査していくオカルトライター・瀬野千紘を菅野さんが演じ、雑誌編集者・小沢悠生を赤楚衛二さん（31）が演じます。作品にちなみ、本当に怖かっ