気象台は、午後9時44分に、大雨警報（土砂災害）を横手市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・横手市に発表 8日21:44時点秋田県では、9日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mmピーク時間8日夜遅く■能代市□大雨警報・土砂災害9日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mmピーク