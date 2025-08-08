◇プロ野球セ・リーグ 広島 3-2 中日(8日、バンテリンドーム)中日は8回まで無得点と広島の投手陣の前に好機をつかめず。しかし9回裏の土壇場から細川成也選手の2ランで同点に追いつきます。しかし延長11回の攻防のすえ、敗れました。この日の先発はマラー投手。初回からランナーを3塁まで進めるピンチを招くも、無失点で抑えます。しかし2回、1アウト2、3塁と再びピンチを招くと、前川誠太選手の2点タイムリーを浴び先制点を献上し