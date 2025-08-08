◇プロ野球セ・リーグ 広島 3-2 中日(8日、バンテリンドーム)広島は中日との3連戦初戦で、延長11回に絡む攻防を制しました。プロ2度目の先発となった郄太一投手は7回無失点の好投。プロ初のスタメン起用となった前川誠太選手が先制の2点タイムリーを放つなど躍動を見せました。2023年ドラフト2位で大阪商業大から広島に入団した郄投手は、1日の中日戦でプロ初先発を迎えました。この日を6回1失点で1勝目をあげた๺