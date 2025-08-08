新日本プロレスは8日、横浜武道館で真夏の祭典「G1クライマックス35」が行われた。メインはB組予選で海野翔太が竹下幸之介を破り勝ち点10とし、踏みとどまった。序盤からお互いの意地の張り合い。場外戦も前日の後楽園大会の再現。竹下が垂直落下式脳天砕きで、海野がダウン。なんとかカウント19でリングに戻る。15分すぎには竹下が投げっぱなしジャーマンを見舞うと海野はキックから旋回式DDTで2人ともにダウンする。20分す