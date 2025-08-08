きょう午後山形県新庄市で２階の屋根の洗浄作業をしていた４８歳の男性が作業中に転落し、その後、死亡が確認されました。 警察によりますときょう午後３時１５分ごろ、山形県新庄市泉田の住宅で、金山町に住む塗装業の４８歳の男性が２階の屋根からアスファルトの地面に転落したということです。 別の作業を行っていた現場責任者が地面に倒れていた男性を発見したということです。男性は病院に運ばれましたが、その後死亡が確認