全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は８日、新たに剣道、相撲、重量挙げ、空手が始まり、計１０競技が５県で行われた。新潟県勢は、相撲団体で、海洋が予選１回戦を突破した。ナラントヤー・フセルバートル選手（海洋３年）異なる選手と３度対戦し、２勝した選手がトーナメント戦に進出できる相撲個人戦予選。１勝１敗で迎えた３回戦では、行司の合図と同時に相手に迫り、５秒もたたずに相手を突き出した。静かに