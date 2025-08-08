ドイツのメルツ首相は8日、イスラエルがガザ市を占領すると決めたことをうけ、イスラエルへの軍用品の輸出を停止したと発表しました。ドイツのメルツ首相は8日、ガザ地区でのイスラエルの軍事作戦で使用される可能性がある軍用品の輸出を停止したと発表しました。この措置は、ガザ市を占領するための軍事作戦をイスラエルが承認したことを受けたものだとしています。ドイツは、ユダヤ人迫害の歴史からイスラエル寄りの政策をとって