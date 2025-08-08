「ＤｅＮＡ２−１２巨人」（８日、横浜スタジアム）巨人打線が先発野手全員安打、今季最多１８安打の爆発を見せ、今季２度目の２ケタ得点を挙げる勝利で、勝率を５割に戻した。試合後、阿部監督は「逆に何もないんだけど」と苦笑いしつつ、「こういう大味な試合の後の方が大事だから、みんな忘れて明日もう１回頑張ってほしい」と引き締めた。打線は初回１死から佐々木の中前打を起点に２死二塁とし、キャベッジがバットを