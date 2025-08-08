俳優・福原遥が８日、都内で行われた、水上恒司とのＷ主演映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」のシネマ・コンサート＆トークショーに伊藤健太郎、小野塚勇人、原作のベストラー小説を手がけた汐見夏衛氏と出席。「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」というタイトルで、続編映画化（来年公開予定）されることが発表された。物語は戦時中にタイムスリップした現代の女子高生が、戦地に向かう直前の特攻隊員に